İBB Meclisi'nden Swiss Otel arazisinin satışına onay

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Beşiktaş’ta bulunan 63 dönümlük Boğaz manzaralı Swiss Otel arazisinin satışına onay verdi. AKP, MHP, CHP ve İYİP'in "evet" oyu verdiği oylamada, 2 CHP’li ve 2 İYİP'li meclis üyesi, partilerinin grup kararlarına karşın "ret" oyu kullandı.

Bugün İBB Meclisi'nin mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumunda görüşülen gündem maddelerinden birisi de Swiss Otel arazisinin satışı oldu.

2009 yılında Kadir Topbaş döneminde arazinin satışı için karar alınmış, ancak dönemin CHP'li belediye meclis üyeleri Serdar Bayraktar ve Hakkı Sağlam’ın açtığı dava sonucunda satış mahkeme tarafından iptal edilmişti.

Ekrem İmamoğlu yönetimi de mülkiyeti İBB'ye ait olan arazinin satışı için teklif hazırladı. İBB Emlak Müdürlüğü'nün hazırladığı teklif, komisyonlar tarafından uygun bulundu.

ANKA'nın haberine göre satış kararı, AKP, MHP, CHP, İYİP gruplarının oyları ile kabul edildi. Ancak oylama sırasında 4 meclis üyesi "hayır" oyu kullandı. İYİP'li meclis üyeleri Bora Kılıç ve Yakup Fındık ile CHP'li meclis üyeleri Özgür Öz ve Mehmet Ali Tüy, partilerinin grup kararlarına karşın ret oyu verdi.