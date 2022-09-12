İBB Meclisi'nde 'Vahdettin' ve 'İngiltere' kavgası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi bugün bir ay aranın ardından yeni döneme tartışmalar eşliğinde başladı. İBB Meclisi’ne Vahdettin tartışması damga vurdu.

İBB CHP Grup başkan vekili Doğan Subaşı "gündem dışı konuşmalar" bölümünde konuşmasının son bölümünde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümüne değindi. Subaşı, "Kraliçe öldü, başınız sağ olsun. İngilizler çok severler İslamcıları. Arabistanlı Lawrence, o koymuştur teoriyi. Burada 'siyasal İslam'ı kullanarak çok şey yapabilirsiniz orduda' diyen Arabistanlı Lawrence'tır. Sizin kurucu liderlerinizin de birçoğu İngiltere'den mezun olmuş gelmiştir. Vahdettin mesela, örnek aldığınız lider, İngiltere'ye kaçmıştır. İngiliz gemisiyle kaçmıştır" diye konuştu.

Meclis oturumunu yöneten Zeynel Abidin Okul, Subaşı'ya müdahale ederek Vahdettin'in kaçmadığını, sürgüne gönderildiğini iddia etti. Bu sırada CHP'li Meclis üyeleri, AKP'li Tarık Kanbur'un kendilerine yönelik "Yunan tohumu" dediğini belirtirken, İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, böyle bir söz söylenmişse özür dilenmesini istedi.

Böyle bir ifadesinin olmadığını, Vahdettin'in bu topraklardan "cebinde tek bir kuruş olmadan sürgün edildiğini" ileri süren Kanbur ise "Devletin birliği ve beraberliği için buna göz yummuştur. Vahdettin'i buradan hain gösteren zihniyetin özür dilemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Tekrar söz alan Balyalı, İBB Meclisi'nin Sultan Vahdettin'i savunma yeri olmadığını anlatarak, "Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir" dedi.

AKP'li Göksu: İngiliz Büyükelçi ile biz yemek yemedik

Söz alan AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise "İBB Meclisi'nde ‘Vahdettin haindir’ diye bağırandan daha büyük bir hain olmaz. Biz tarihimizden utanmıyoruz, gurur duyuyoruz. Bırakın onlar 'İzmir'de düşmanı denize döktük' derken düşmanı tanımlayamasınlar. Biz düşmanımızı tanıyoruz. Diğer taraftan, efendim İngiliz muhabbetinden bahsetti Doğan Bey. Balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile biz yemek yemedik. İngiliz Büyükelçi ile kim kadeh tokuşturduysa ona sorsun, bize değil."