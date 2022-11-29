İBB Meclisi'nde küfür tartışması: AKP Grubu özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde küfür tartışması yaşandı. AKP'li bir meclis üyesinin CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye küfrettiği iddia edildi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, küfreden meclis üyesinden özür dilemesini istedi. Ancak AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, küfürün Hançerli’ye yönelik olmadığını belirterek "yanlış anlamadan dolayı" özür diledi.

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının son birleşimi, Saraçhane’de Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında bugün yapıldı. Mecliste, Silivri depreminde minaresi yıkıldıktan sonra dayanaksız olduğu gerekçesiyle tamamen yıkılan Avcılar’daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii arazisinin Milli Emlak'a devri konusu görüşmeye açıldı.

İBB'nin 2023 yılı bütçe görüşmelerine geçmeden önce yapılan görüşmeler sırasında söz alan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 2019'da 5,9 büyüklüğündeki Silivri depreminde minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ni inşa etmek için 3,5 yıldır girişimlerde bulunduklarını anlattı. Hançerli, “Cami yeri Milli Emlak'a devrediliyor. Milli Emlak cami mi yapar? İBB meclis üyelerinin kendi ellerindeki yetkiyi Ankara'da seçilmiş bile olmayan, ne yapacaklarını bilmediğimiz bürokratlara devretmek istemesini anlamıyorum. İBB Başkanı’mız ifade etti, ‘Diyanetin cebinden para çıkmadan biz yapacağız bu camiyi' dedi. Milli Emlak'ın cami yapacağını nereden biliyorsunuz? Hacı Ahmet Tükenmez Camii'ni İBB ve Avcılar Belediyesi olarak yapmak istiyoruz, engel olmayın” dedi.

Turan Hançerli'nin konuşması sırasında araya giren Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul konuştuğu sırada AKP'li bir meclis üyesinin, Hançerli'ye dönerek küfrettiği iddia edildi. Meclis üyesinin küfrettiği o anlar, İBB TV kameraları tarafından kaydedildi.

'Hakaret canlı yayına yansımış, vatandaşlar da görmüştür'

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, söz alarak küfreden AKP’li üyenin özür dilenmesini istedi. Balyalı, şunları söyledi:

"Avcılar Belediye Başkanı’mız Sayın Turan Hançerli konuşurken bir AKP meclis üyesinin çok çirkin bir ifadesi ne yazık ki canlı yayına yansıdı. Son derece üzücü, ağır ifadeleri kınıyorum. Çok ciddi hakaret var ortada. Hakaret canlı yayına yansımış, vatandaşlar da görmüş. Bu konuda özür beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Kişilik haklarını bu kadar zedeleyecek cinsiyetçi ağır küfürlerin olmasını tasvip etmiyorum. Bu konuyla ilgili özür ve düzeltme bekliyoruz.”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise şöyle konuştu:

“Arkadaşımızla görüştük. Arkadaş dedi ki ‘Ben, belediye başkanına böyle bir hakarette bulunmadım, kimseye küfretmedim. Telefonla konuşurken, telefonu kapattığım esnada, işle ilgili bir tartışma vardı, ona cevap verdim’ dedi. Eğer bir yanlış anlama varsa da biz, bu noktada AK Parti Grubu adına özür dilemesini de biliriz ve diliyoruz da.” (ANKA)