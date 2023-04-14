İBB Meclisi'nde 'cami sattınız' tartışması: AKP'li ve CHP'li üyeler birbirinin üzerine yürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında "cami sattınız" sözleri üzerine AKP ve CHP'li meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Oturumda söz alan Göksu, "Sözde demokrat İBB Başkanı meclisten kaçtı. Bir belediye başkanının durması gereken, dinlemesi gereken, katılmak zorunda olduğu bir tane meclis var, faaliyet raporu meclisi. Peki, kelimeyi değiştiriyorum. İBB Başkanı meclise katılmayıp gitti" ifadelerini kullandı.

Göksu'nun konuşması sırasında CHP sıralarından itirazlar yükseldi. Bir üyenin "Siz cami sattınız" demesi üzerine Tevfik Göksu "Hadi ordan be, CHP'nin olduğu yerde liyakat mı olur? Adalet mi olur? Bu zamanın ruhuna aykırı. Büyükşehirde kaç tane sattın. Biz cami yaparız merak etme. Haddini bileceksin. Hadsiz. Biz cami satmayız, biz cami yaparız. Siz cami yıkarsınız" ifadelerini kullandı.

Bu tartışmaların ardından meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Verilen aradan sonra toplantı tekrar devam etti.