İBB Meclisi'nde AKP'liler Feshane'deki sergiyi hedef aldı

İstanbul'da Artİstanbul Feshane'de açılan "Ortadan Başlamak" sergisi gericilerin iki kez saldırı girişimine uğramıştı. Bugün de İBB Meclisi'nde AKP grubu sergiyi hedef aldı, kaldırılmasını istedi.

İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te söz alan İBB AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Ortadan Başlamak" adlı sergiyi hedef aldı. Serginin "bir an evvel kaldırılmasını" isteyen Türkyılmaz "Aksi halde demokratik ve hukuki haklarımızı en güçlü şekilde kullanacağımızı beyan etmek isteriz" dedi.

"İBB'nin kültür sanat alanında kendi kamusal mekanlarını kullanarak ideolojik ve toplumsal değerleri göz ardı eden etkinliklerine son günlerde bir yenisi ve belki de en rahatsız edicisi Feshane'de eklenmiştir" diyen Türkyılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Feshane, İstanbul'un kutsal kabul edilen bölgelerinden birinde, Eyüpsultan'da, Eyüp Sultan Türbesi ve Camisi'nin çok yakınında bir etkinlik merkezi olarak uzun yıllar kullanılmış, İstanbulluların uğrak merkezi olma hüviyetinde bir mekandır. Bu mekanın restorasyonunun tamamlanması İstanbul adına sevindiricidir. Mekanın ve bulunduğu muhitin manevi iklimi 2019 yılında Sayın İBB Başkanı tarafından ikrar edilmiş, restorasyon sonrası bölgenin manevi kimliğine uygun etkinliklerin gerçekleştirileceği hatta bu mekanın tasavvuf müzesi olarak işlev göreceği beyan ve taahhüt edilmiştir. Hal böyleyken, restorasyon sonrası mekanda gerçekleştirilen 'Ortadan başlamak' isimli sergi adı gibi toplumsal fay hatlarını ortadan ayırmaya namzet, siyasal mesajlar içeren bir araç ve ahlaki açıdan ortalama bir Türk insanını ve ailesini rahatsız edecek eserlerin sergilendiği bir organizasyona ev sahipliği yapmıştır."

Türkyılmaz "Milliyetçi muhafazakar dünya görüşümüz ve milletimizin bizi siyaset sahnesinde korumakla mesul tuttuğu değerler sisteminin muhafazası adına Cumhur İttifakı olarak, sanat adı altında imal edilen aslında bir patolojiyi ifşa eden bu ve benzeri ürünlerin kamusal mekanlarda kamusal hassasiyet gereği sergilenmemesini, söz konusu serginin bir an evvel kaldırılmasını, aksi halde demokratik ve hukuki haklarımızı en güçlü şekilde kullanacağımızı beyan etmek isteriz" diye konuştu.