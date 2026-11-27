İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde 4 üye daha AKP'ye geçti. CHP'den 3, Yeni Parti'den 1 üyenin AKP'ye katılmasıyla birlikte meclisteki AKP'li üye sayısı 135'e yükseldi. CHP'nin üye sayısı ise 26'ya geriledi.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Silivri'de düzenlenen İlçe Danışma Meclisi programında parti değiştiren meclis üyelerine rozetlerini taktı.

CHP'den 3, Yeni Parti'den 1 isim

AKP'ye katılan isimler arasında Silivri Belediye ve İBB Meclis üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş de yer aldı. CHP'den ayrılarak AKP'ye geçen diğer isim Sultangazi İBB Meclis Üyesi Cansel Armutlu oldu.

Yeni Parti'den ayrılan Maltepe İBB Meclis Üyesi Ali Can Yiğit de AKP saflarına katıldı.

AKP'ye katılan isimler şöyle:

Tan Hüseyin Kıroğlu – Silivri (CHP)

Mehmet Keleş – Silivri (CHP)

Cansel Armutlu – Sultangazi (CHP)

Ali Can Yiğit – Maltepe (Yeni Parti)

İBB Meclisi'nde son tablo

Dört yeni katılımla birlikte İBB Meclisi'ndeki parti dağılımı da değişti. AKP, 135 üyeyle meclisteki en yüksek üye sayısına sahip parti konumunu güçlendirdi. Yeni Parti'nin üye sayısı 114'e, CHP'nin üye sayısı ise 26'ya geriledi.

İBB Meclisi'ndeki son üye dağılımı şöyle:

AKP: 135

Yeni Parti: 114

CHP: 26

DEM Parti: 16

Bağımsız: 9

MHP: 7

BBP: 2

Kayyım: 2

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