İBB Meclisi deprem gündemiyle toplanıyor

İBB Meclisi’nin Düzce’de meydana gelen depremin ardından bugün yapılan toplantısında, İstanbul’da depremle ilgili hazırlıkları konuşmak üzere genel görüşme yapılması teklif edildi. AKP ve MHP grupları tarafından verilen teklif oybirliği ile kabul edildi. Toplantının yapılacağı gün, partilerin ortak kararı ile belirlenecek.

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının dördüncü birleşimi, Saraçhane'deki başkanlık binasında, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında bugün yapıldı. Toplantıda, Düzce’de dün gece meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 5.9’luk deprem gündeme geldi.

Oturumda söz alan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, meclise, İstanbul'da depremle ilgili yapılan hazırları konuşmak üzere genel görüşme teklifinde bulundu.

Göksu, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar ciddi bir konu olduğunu bu gece 04:08’de bir kez daha öğrenmiş olduk. Deprem olurken herkes birbirine ‘Ne oldu’ sorusunu sorarken ‘Acaba İstanbul’da bir şey var mı’ diye sorular sormaya başladılar. Bu açıdan baktığımızda, deprem meselesinde en çok bahsi geçen ve herkesin ‘Ne olacak’ diye sorduğu yer İstanbul.

Biz, bu meclisin hemen akabinde, hemen şimdi, İstanbul’da kentsel dönüşüm ne alemde? İstanbul’da depremle alakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi çalışmaları yapıyor? Hangi mekansal dönüşümleri inşa ediyor? Hangi vizyonu ortaya koyuyor? Grupların ortak belirleyeceği bir tarihte genel bir görüşme yapılması için Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak teklif sunacağız. Meclis, bu görüşmeyi kabul etmeli. İBB’nin şu ana kadar depremle alakalı yaptığı tüm çalışmalar hakkında konuşup tartışmalıyız ve İstanbulluları bilgilendirmeliyiz.”

Göksu’nun konuşmasının ardından AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, AKP ve MHP grubu adına teklifi meclise sunarak uygun bir tarihte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında meclis genel görüşmesi yapılmasını önerdi. CHP Grubu Sözcüsü Tarık Balyalı da usulün doğru olmadığını ama prensipte genel görüşmeye “evet” dediklerini açıkladı.

Deprem ve kentsel dönüşüm gündemli genel görüşme talebi oybirliğiyle kabul edildi. (ANKA)