İBB: İstanbul'da taksi başına 837 yolcu düşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul’da taksi sorununa ilişkin veri yayımladı.

İstanbul’da 15 milyon 907 bin 951 nüfusa karşılık 19 bin 16 taksi olduğu belirtildi. Taksi başına 837 kişi düşerken Paris’te bu sayının 366, New York’ta 309, Singapur’da da 207 olduğu aktarıldı.

İBB’nin 2023 yılına ilişkin Çözüm Merkezi verilerine göre; taksi taşımacılığına ilişkin şikayetlerin yüzde 59,53’ü yol ve yolcu seçme kaynaklı. Şikayetlerin geri kalanı ise sırasıyla, yüzde 10,50 ile trafik kuralı ihlali, yüzde 9,84 ile yolcuya kaba davranılması, yüzde 8,61’i fazla ücret alınması ve yüzde 3,86’sı yolcuyu uzak yoldan götürmek maddelerinden oluşuyor.