İBB Ensar’dan 11 bin alıp 155 bine kiraya çıkmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş’ın Ensar Vakfı’na yurt binasını çok ucuza kiraladığı ortaya çıktı.

İBB kaynaklarından edinilen bilgilere göre İBB Teftiş Kurulu, İkitelli Toplu Konut alanında inşa edilen özel yurt binasının Kiptaş Yönetim Kurulu’nun 2008 yılında alınan karar doğrultusunda 49 yıllığına kiralanmasına ilişkin inceleme başlattı. Buna göre 20 Şubat 2008 tarihinde genel müdürlük onayı ile teklif alma komisyonu oluşturuldu ve en yüksek teklif aylık 5 bin TL + KDV olarak geldi ancak bu teklif öğrencilere bedelsiz barınma hizmeti vereceğine dair taahhütname bulunmaması nedeniyle ihale dışı bırakıldı.

Halk TV'den Hazal Ocak'ın haberine göre, bu tekliften sonra en yüksek teklifi veren Ensar Vakfı İktisadi İşletmesi aylık 3 bin 600 lira + KDV teklifi kabul gördü. Şuan KDV dahil 11 bin 974 TL lira kira alınıyor. Taşınmaz Kiptaş mülkiyetinde görünüyor.

‘İnceleme ve araştırma yapıldı’

İnceleme kapsamında müfettişler ihale süreci ve kiracının ödediği kira bedelinin güncel piyasa koşullarına uyumlu olup olmadığı konuları başta olmak üzere yapılan iş ve işlemler neticesinde birilerinin özel çıkarlarına bir kamu zararının oluşup oluşmadığını araştırdı. Müfettişler tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucu 8 Kasım’da bir rapor düzenlendi.

‘Hakkaniyete uymuyor’

Edinilen bilgilere göre raporda “mülkiyeti Kiptaş’a ait söz konusu yurt binasının kira bedelinin güncel piyasa koşullarına uygun olmadığı, emsal kira bedeli ile mevcut durumda söz konusu olan kira bedeli arasında büyük bir farkın olduğu” tespit edildi. Türk Borçlar Kanunu’na atıfta bulunulan raporda özetle “tarafların bu konuda bir anlaşma yapıp yapmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleneceği hüküm altına alındığı, emsalen 1582,00 metrekareli alanın KDV hariç 155.000,00 TL kira bedeline sahip olduğu bir durumda 2446,50 m²’ye sahip toplam 7 katlı yurt binasının KDV dâhil 11.974,00 TL karşılığında kullanılmasının hakkaniyete uygun olmadığı” ifade edildi.