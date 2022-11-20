Borç içindeki AKP'li belediyeden reklama 4 milyonluk harcama

Bursa’da AKP’li Yıldırım Belediyesi’ni inceleyen Sayıştay, belediyenin Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi hükümlerine uymadığını tespit etti.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre; raporda, belediyenin yerel ve ulusal gazetelerde, televizyonlarda ve internet sitelerinde, mali durumu dikkate almadan faaliyet ve hizmetlerinin tanıtılması amacıyla toplam 3 milyon 936 bin 805,50 TL tanıtım, haber ve reklam harcaması yaptığına dikkat çekildi.

203 milyon TL borcu var

Belediyenin yüklü kredi borcunun da olduğu görülen raporda şu ifadelere yer verildi:

“Bu harcamalar tasarruf genelgesinde belirtildiği gibi mevzuattan kaynaklanan zorunluluk gereği yapılan harcamalar olmadığı gibi bu harcamalar arasında kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan harcamalar da bulunmaktadır.

Kamu idaresi cevabında, bulguda belirtilen faaliyetlerin çoğunlukla mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri kapsamında olduğu belirtilmekte ise de; Belediye projelerinin tanıtılmasından ziyade günlük faaliyetlerin haber yaptırılmasının mevzuat gereği zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ayrıca, Belediyenin faizi ile birlikte 203 milyon 286 bin 312,05 TL kredi borcunun bulunduğu, dolayısıyla kaynakların verimli kullanılması gerektiği bir dönemde günlük faaliyetlerin bu kadar yoğun haber ve reklam yaptırılması için kaynak kullanılması Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesine de aykırılık teşkil ettiği düşünülmektedir.”