AKP'li belediyeden 34,6 milyon TL'lik araç kiralama ihalesi

Cumhurbaşkanlığı, kamu kurumları ve belediyelerden aldığı milyonluk ihaleler ile dikkat çeken Akmercan Turizm Taşımacılık şirketi, AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 34,6 milyon TL'lik araç kiralama ihalesini aldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesi 24 Ekim'de ihaleye çıkarak 21 aylığına araç kiralayacağını duyurdu. Toplamda 120 aracı kapsayan ihale 16 Kasım 2022'de tamamlandı ve Akmercan Turizm Taşımacılık şirketi ile 34 milyon 658 bin 610 TL'lik sözleşme imzalandı.

Şirket son olarak AKP'li İstanbul Esenler Belediyesi'nin 61,9 milyon TL'lik kültür turları araç kiralama ihalesini kazanmıştı.

Hakkari, Şırnak, Zonguldak, Bartın, Artvin, Dersim, Sinop, Muğla, Mardin'de doğalgaz dağıtımı da yapan şirketin internet sitesinde referans olarak gösterdiği kamu kurumları arasında Cumhurbaşkanlığı ve AKP de yer alıyor.