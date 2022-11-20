Türk bankalarının da FTX'ten alacaklı olduğu ortaya çıktı

Küresel ölçekte faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformu FTX, geçtiğimiz günlerde iflas etmişti. FTX'in iflasının ardından FTX'ten alacaklı durumunda olan Türkiye menşeili firmaların da olduğu ortaya çıktı.

Alacaklı firmaların içinde Akbank, Deniz Bank, Garanti Bankası, Fibabank, Vakıf Bank bulunurken, söz konusu firmaların alacaklarına dair miktar belirtilmedi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan İYİP Milletvekili Altun Çıray, "Dünyanın en büyük kripto borsası FTX battı. Bu batış NY veya Londra Borsalarının batmasıyla eşdeğer. Alacaklıları arasında Akbank, Garanti, Vakıf Bank, DenizBank’ın sahibi NBD, Fibabank da var. Özelleri anlarım da Devlet Bankası Vakıfbank ne arıyor kripto işinde? BDDK ne diyorsun" ifadelerini kullandı.