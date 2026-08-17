İBB Davası'nda 40 günlük aranın ardından 2. duruşma: İmamoğlu’nun savunma krizi çözülecek mi?

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İBB davasına 40 günlük aranın ardından 17 Ağustos Pazartesi günü devam ediliyor. Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davada, ikinci grup duruşmalar kapsamında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması bekleniyor.

107 tutuklu sanıkla 9 Mart’ta başlayan yargılama sürecinde bugüne kadar 64 duruşma yapıldı. Bu süreçte tutuklu sanıkların yaklaşık yarısı tahliye edilirken tutuklu sayısı 53’e geriledi. Davada toplam 414 sanık yargılanıyor.

8 Temmuz’daki son duruşmada, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu altı tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmişti. Aynı duruşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında savunma süresi konusunda tartışma yaşanmıştı.

Savunma krizi çıkmıştı: İmamoğlu ne yapacak?

Mahkemenin duruşmaları 9 Temmuz’da tamamlamayı planlaması üzerine İmamoğlu, kendisine yaklaşık bir buçuk günlük savunma süresi bırakılmasına itiraz etmişti. Bunun ardından mahkeme, İmamoğlu’nun salondan çıkarılmasına karar vermiş ve “susma hakkını kullandığı” yönünde hüküm kurmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da İmamoğlu’nun duruşmadaki bazı sözleri nedeniyle “kamu görevlisini tehdit” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Yeni duruşmada mahkemenin, tutuksuz sanıkların savunmalarına geçmeden önce İmamoğlu’na söz verip vermeyeceği henüz netleşmedi. DW Türkçe’de yer alan habere göre İmamoğlu, sözlü savunma yapabilmek için mahkemeye yeniden başvuracak ve savunmasını tamamlamak üzere üç gün süre talep edecek.

Son duruşmada ne karar çıkmıştı?

Öğleden sonra İmamoğlu'nun avukatlarının kısa savunmasından sonra, savcılık tutukluluk değerlendirmesinde üç ismin tahliyesini istedi.

Mahkeme tutuklu sanıklardan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İSFALT Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, eski Medya A.Ş çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Altyapı Koordiyansyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve Kültür A.Ş Etkinlik ve Organizasyon Şefi Metin Bal'ın tahliyesine karar verdi.

Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İddianame

Yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianamede İmamoğlu, “suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçlaması başta olmak üzere 143 ayrı eylemden sorumlu tutuluyor. Savcılık, İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

İBB soruşturması kapsamında İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimlere yönelik operasyon 19 Mart 2025’te düzenlenmiş, yaklaşık sekiz ay süren soruşturmanın ardından iddianame 11 Kasım 2025’te hazırlanmıştı.

CHP'den istifa etmişti

İmamoğlu ayrıca geçen hafta, 17 yıldır üyesi olduğu CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu adına Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan açıklamada, kararın “ülkenin geleceğine dair inandığı değerler ve millete karşı taşıdığı sorumluluğun sonucu” olduğu belirtilmişti.

İmamoğlu, CHP’nin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Genel Başkanı Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye de destek çağrısında bulunmuştu.

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