İBB davasında 30. gün: İtirafçı müteahhit Adem Soytekin dahil 9 kişi için tahliye talep edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine yönelik açılan davanın 30. celsesi, Silivri’de yoğun güvenlik önlemleri ve katılım altında gerçekleştirildi.

Duruşma, Adem Başer’in avukatlarının savunmalarıyla başlarken, yargılama usulü ve delillendirme süreçlerine ilişkin sert tartışmalar yaşandı.

İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında 'ayrıcalık' tartışması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 15 dakikalık söz hakkı talebi mahkeme başkanı tarafından "Size bir ayrıcalık tanımayacağız" denilerek reddedildi. Bunun üzerine İmamoğlu, “Ayrıcalık iddianameyle yapılmış zaten. Bunu sizin duymanız şart, bunu duymazsınız eksik değerlendirme olur” ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının, konuşmanın devam etmesi halinde kendisini salondan çıkaracağını belirtmesi üzerine İmamoğlu, “15 dakika Ekrem İmamoğlu'nu dinlememenin size hiçbir faydası yoktur sayın başkan. Ya siz iddianamenin başlığına bakmadınız, İmamoğlu'na 2500 yıla yakın yük yüklediniz” diyerek tepkisini sürdürdü.

Savcıdan 9 kişi için tahliye talebi

Duruşmada savcı, dosyada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve savunması dilekçeyle öne alınan müteahhit Adem Soytekin dahil 9 kişinin tahliyesini talep etti.

Tahliyesi istenen isimler arasında İBB Bilgi İşlem çalışanları Emrah Yüksel ve Mehmet Çağlar Kuru, Veri Uzmanı İsmet Korkmaz, Şehir Plancısı Nuri Cem Ceylan, Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İBB çalışanları Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen ve Beyoğlu Belediyesi çalışanı Seyhan Özcan yer aldı.

Ancak savcılık, suçlandığı projede ismi geçmediği belirtilen davanın en genç tutuklusu Iraz Bayrak’ın tahliyesini istemedi.

Mahkeme heyeti, tahliye taleplerini değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.

Soytekin ne demişti?

Hakkında 194 yıla kadar hapis cezası istenen müteahhit Adem Soytekin, savcılık aşamasında verdiği ve Ekrem İmamoğlu’nun "finansal kaynak toplamak amacıyla bir suç örgütü kurduğu" iddiasını içeren ifadelerin kendisine ait olmadığını savunmuştu.

Bu ifadeleri önüne konulan bir "şablon" olarak gördüğünü ve 2014’ten bugüne uzanan bu siyasi kurgunun "hayalperestlik" olduğunu belirten Soytekin, etkin pişmanlık kapsamında daha önce kabul ettiği suç örgütü yapısını duruşmada reddetmişti.

Sanık avukatları ise Soytekin’in bu geri adımının, iddianamenin temel tezini tamamen çürüttüğünü vurgulamıştı.

2 bin 352 yıla kadar hapis istemi

Davanın temelini oluşturan 11 Kasım 2025 tarihli ve 3 bin 809 sayfalık iddianamede, Ekrem İmamoğlu "örgüt lideri" olarak tanımlanıyor. İmamoğlu hakkında "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurumlarını dolandırıcılık" gibi toplam 18 farklı suçlamayla 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıkmıştı.