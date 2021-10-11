İBB Başkanlık binası önüne ölü köpek bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başkanlık binasının giriş kapısına kimliği belirsiz bir kişi tarafından bırakılan poşet, kısa süreli paniğe neden oldu.

Anka'nın haberine göre, poşeti bırakan kişi, daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik görevlilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis çağrıldı. Polisin yaptığı inceleme sonucunda, poşetin içinde beyaz bir beze sarılı ölü bir köpek olduğu belirlendi.

Ölü köpeği bırakan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı.