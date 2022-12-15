İBB Başkanlığı için adı geçen İsmet Yıldırım kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması durumunda yerine getirilecek ismin AKP'li İsmet Yıldırım olacağı öne sürüldü.

Aslen Rizeli olan Yıldırım, mezuniyetinin ardından aile şirketinde müteahhitlik yaptı. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı’nın yanı sıra bir çok vakıf ve dernekte yöneticilik yaptı. 1999 yılında KİPTAŞ’a Genel Müdür oldu ve 2019'a kadar sürdürdü.

İsmet Yıldırım, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı oldu.