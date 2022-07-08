İBB bakanlığın planlarına dava açmıştı: Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Tuzla’da 168 bin metrekarelik askeri alanı konut, turizm, ticaret imarı açan bakanlığın planları karşı İBB’nin açtığı dava sonucu mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Haber Merkezi

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün sosyal medya hesabından Tuzla, Aydınlı'da askeri alanı imara açan konut, turizm, ticaret, akaryakıt tesisi gibi kullanımlar getiren imar planlarına açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı çıktığını duyurdu.

Kararda “Tuzla Aydınlı ve İçmeler Mahallesi muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli” imar planlarında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı belirtildi.

Tuzla’da 30 Ekim 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv yapı (yeni konut) alanı ilan edilen parsellerin, 168 bin metrekarelik bölümü için Tuzla Belediyesi tarafından imar planları hazırlanmıştı.

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