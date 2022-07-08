Harem selamlık plaj açmaya hazırlanan belediyeden İBB'ye: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

Son yerel seçimlerde CHP'den MHP'ye geçen İstanbul'daki Silivri Belediyesi, kısa süre içerisinde harem selamlık plaj açılacağını duyurdu. MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise "Yetkisiz bir şekilde Silivri Belediyesi’nin yapmış olduğu plajlara gelip bir müdahalede bulunursanız sonuçlarına katlanırsınız" dedi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamada bulunan Yılmaz, çalışmalarda sona gelindiğini açıklayarak, "Silivri Belediyesi Kadınlar Plajı projemizde devam eden çalışmalarımızda sona geldik. Kısa süre içerisinde değerli hanımefendilerin hizmetine açıyoruz" dedi.

14 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Yılmaz; İstanbul'da kadınlar plajının bir ihtiyaç olduğunu iddia ederek "Silivri Belediyesi olarak Silivri’nin Kumluk mevkiinde ve Selimpaşa’da halk plajı yapacağımızı bu mecliste duyurduk. İstanbul’da olmayan ancak çok ihtiyaç duyulan kadınlar plajının da yerini Selimpaşa’da belirledik" ifadelerini kullandı.

'Sonuçlarına katlanırsınız'

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Plaj yapacağım alan Milli Emlak’a ait bir alan, dolayısıyla burada İBB’nin bir inisiyatif kullanma hakkı yok. Plajlar için ruhsat verme yetkisi İl Kültür Müdürlüğü’nün. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak siz niye beni rahatsız ediyorsunuz. Oraya plaj yapmayın, oraya büfe koymayın, oraya şezlong kurmayın demenizin sebebi ne? Bakın buradan söylüyorum. Bir kadınlar plajı, bir de halk plajı Silivri’ye yapılacak. Umarım İBB olarak oraya bir zabıta yollamazsınız. Görevi yok, yetkisi yok. Yetkisiz bir şekilde Silivri Belediyesi’nin yapmış olduğu plajlara gelip bir müdahalede bulunursanız sonuçlarına katlanırsınız."