Sarallar operasyonunda 46 tutuklama: Erdal Acar ve MHP yöneticileri cezaevine gönderildi

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyon kapsamında 121 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Erdal Acar, MHP MYK Üyesi Şahin Gürz ve MHP Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Aziz Zengin'in bulunduğu şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.
Sarallar operasyonu kapsamında 121 kişiden 46'sı tutuklandı.
Halk TV'nin haberine göre, tutuklanan isimlerden bazıları şunlar: MHP MYK Üyesi Şahin Gürz, MHP Şişli İlçe Başkan Yardımcısı Aziz Zengin, Acar Şirketler Grubu’nun sahibi Erdal Acar, Trabzon Platformu Başkanı Ahmet Köksal Öztürk, Mehmet Ulu, Uğur Saral… Tutuklanan isimlerin Metris ve Silivri cezaevlerine gönderildikleri öğrenildi.