İBB, AKP Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan’dan parasını geri istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan’ın AKP yönetimindeki İBB tarafından 128 bin avro, 123 bin TL ve 9 bin dolar ödenerek yurtdışına yüksek lisansa gönderildiğini tespit etti. İBB kamu zararını tahsil etmek için savcılığa başvurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir önceki dönemde İBB iştiraklerinden, Metro İstanbul A.Ş. tarafından TBMM 25., 26. ve 27. Dönemler AKP İstanbul Milletvekili olan Ravza Kavakçı Kan’ın şirkette işe başladığı tarihten çok kısa bir süre sonra şirket bursu ile yurt dışı doktora eğitimine gönderilmesine ilişkin iş ve işlemlerin incelenmesi neticesinde rapor düzenlenerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Oda TV’nin haberine göre; aynı suç duyurusunda AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender hakkında da rapor hazırlandı. Raporda, Rabia İlhan Kalender’in KİPTAŞ A.Ş.’ye iş başvurusunda bulunmasını takiben avukat kadro unvanı ile dış görevli kadro sınıfına görevlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Müdür V. Remzi Köktaş’ın teklifi, Genel Müdür Yardımcısı Eyyüp Karahan’ın uygun görüşü ve Genel Müdür İsmet Yıldırım’ın onayı ile 5 Şubat 2007’de işe girişinin yapıldığı belirtildi.

'Çalışmış gibi belge tanzim edilmiş olabilir'

Raporda Rabia İlhan Kalender’in AKP’nin internet sitesinde yer alan özgeçmiş bilgilerinde çeşitli görevlerde yer aldığı ve ve bu nedenle şirkette hiçbir zaman çalışmadığı, ancak çalışmış gibi belgeler tanzim edilmiş olabileceği ifade edildi. Raporda, burs sözleşmesi kapsamında Rabia İlhan Kalender için şirket bütçesinden 671 euro (GBP), 9 bin 940 dolar, 123 bin 722 lira ve 128 bin 247 euro (bugünkü kurla 2 milyon 92 bin 56 TL) masraf ödendiği belirtildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: Rabia İlhan Kalender’e ait Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Sözleşmesi’nin yukarıda belirtilen hükümlerinin ihlal edilmiş olmasına rağmen, eski Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ın, eski Kiptaş Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Çolak’ın ve eski Kiptaş İnsan Kaynakları Müdürü Remzi Köktaş’ın Kiptaş mallarını ihlal ettikleri düşüncesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.