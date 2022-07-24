İBB 75 bin üniversite öğrencisine karşılıksız burs vereceğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üç yıldır arttırarak devam ettirdiği ‘Genç Üniversiteli Desteği’ projesinde 75 bin öğrenciye 4 bin 500 lira karşılıksız burs vereceğini açıkladı.

İBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, başvurular “gencuniversiteli.ibb.istanbul” internet sitesi üzerinden yapılacak.

Duyuruda başvuruda bulunacak öğrencilerin kendileri veya ailelerinin İstanbul’da ikamet etmeleri gerektiği bilgisi verildi. Sistemin Eylül ayı sonunda hizmete gireceğini ve ekimden itibaren üç taksit olarak sunulmaya başlanacağı ifade edildi.

Başvuru koşulları

Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, ücretli değişim programında olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 25 yaşından büyükler burstan faydalanamayacağı ifade edilirken burstan faydalanmak için, öğrencinin devlet üniversitesinde okuyor olması veya vakıf /özel üniversitede yüzde yüz burslu okuması gerektiği bildirildi.

Koşullar arasında ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da yer alıyor.

İBB burs başvuruları için istenen belgeleri şu şekilde sıraladı: