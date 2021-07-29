İasos'ta 'parti': Arkeolojik varlıklarımız da sermayenin emrinde

27 Temmuz 2021 günü, antik kent İasos'ta "parti" vardı.

Güllük Körfezi Dayanışması'nın yaptığı yayına göre, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve eşi Stephanie Bulgurlu özel misafirlerini antik kent İasos’un ören yeri, İasos agorası ve senatosunda ağırladılar.

210 kişinin katıldığı "parti" 5 saat sürdü. Parti için tarihi mekanda "usta" aşçıların çalıştığı çadırlar kuruldu, dev mumlara hazırlanan ses ve ışık düzeni eşlik etti.

Dayanışmanın verdiği bilgiye göre, ihalesi yapılmadığı için girişinde bakımsız ve kirli iki tuvalet bulunan ören yeri parti için özel ekiplerce hazırlandı, temizlendi, haşere ilaçlaması yapıldı.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Arkeologlar Derneği başkanı İlkay İvgin, haberi doğrularken, uygulamanın tek bir kişiye özgü olmadığını ve bir yönergeyle düzenlenen uygulamanın birçok yerde yapıldığını söyledi.

Arkeologlar Derneği tarafından soL'a yapılan açıklamada da "Süreli Kullanım Yönergesi" çerçevesinde belirlenen ücret karşılığında müze ve ören yerlerinin kamu kurumları ile gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilebildiği belirtilirken, yönergenin idari konulardan ziyade teknik konulara da hakim olarak hazırlanması gerektiği görüşü dile getirildi.

Güllük Körfezi Dayanışması'nın facebook sayfasında yayınlanan metinde gece şöyle anlatıldı:

"Beyaz kıyafetin konsept olarak seçildiği partide, kendileri dahil 210 yakın arkadaş çevresi davetli olarak geldikleri İasos’da rüya gibi unutulmaz bir gece yaşadılar.

5 saatlik davetli ağırlama için 3 milyon Türk Lirası harcandığı söylenen davette, antik kentin içinde, misafirlere, açık bardan içkiler ikram edilirken, dev çadırlarda kurulan yemekhanelerden de usta aşçılar birbirinden eşsiz yemekler sundular. Yemekten sonra, antik senatoda, misafirlere arp dinletisi eşliğinde unutulmaz dakikalar yaşatan ev sahipleri, birçok ülkeden gelen ve Kaplankaya tesislerinde ağırlanan davetli grubu için, hiçbir masraftan kaçınmadılar.

Hazırlanan davette, İasos ören yerinde rüya gibi bir gece tasarlandı.. Dev mumlar, loş köy ampulleri, profesyonel ses ve ışık düzeniyle, İtalyan ve Fransız açık hava kır yemekleri konsepti davetlileri büyüledi..

Köy halkı; böyle zenginliğimiz var fakat kıymeti bilinmiyor. Kültür Bakanlığımız İasos kalesini, agora ve senatosunu geceleri bu şekilde ışıklandırsa, hergün yüzlerce turist gezer burayı diyerek hem ışıklandırmanın yarattığı büyülü atmosfere hayranlıklarını, hem de eksikliğinin farkına vardıkları için üzüntülerini dile getirdiler.

Milas Belediyemizden de sadece çöp toplama değil, aynı çevre temizliğinin İasos’a tahsis edilen ekiplerce devam etmesini istediklerini söylediler. Halihazırda müze girişindeki iki tuvalet de son derece bakımsız ve günlük kullanımla son derece kirli durumdalar, tuvaletlere bakan ve temizleyen kişiler maalesef yok. İhalesi yapılamamış.

Sahil şeridini, yolları temizleyen ekip de yetersiz.

Konumuza dönersek, davet için hazırlıklar her konuda en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Özel ekiplerce köyün tuvaletleri, sahil şeridi temizlendi. Yemek yenilen, içki içilen tüm alanlar zehirli haşerelere karşı ilaçlandı.

Yemek servisinin hazırlanabilmesi için dev çadırlar kuruldu. 100’e yakın birçok yabancı dili rahatlıkla konuşan profesyonel ekip davetlilere kusursuz servis sunumu yaptılar.

Konuklar denizden yatlarla, karadan kendileri için tahsis edilmiş özel otobüslerle (otobüslerin bile beyaz olanı tercih edilmişti) parti alanına vardılar…

Buraya kadar tasarlanan rüya çok güzel görünüyordu. Organizatörler bu olayın İasos (Kıyıkışlacık) için çok iyi olacağını anlattılar hep..!!!!!

Rüya gibi tasarlanan davetin arka planında yaşananlar yöre halkını çok üzdü.

Milyon doları saniyeler içinde harcama gücüne sahip davetli grubu çevresine dahi bakmadan, bir lira dahi harcamadan, yöre halkına katkıda bulunmadan antik kentten geldikleri gibi ayrıldılar..

Geldikleri antik kentin özelliğinin farkındalığına varamayan, önlerinden geçtikleri el sanatları standlerine uğramayı bırakın, başlarını dahi çevirip bakmadan geçen davetlilerin duyarsızlıkları yöre halkını üzdü.

Birbir güçlüklerle açılan Hanımeli Pazarımız, parti organizatörlerinin standleri sökeceğiz, burada pazar olamaz tehditi ile kaldırılmak istendi, bu durum sanatkar girişimcilerimizi çok üzdü. Milas Zabıta müdürümüz Salim Tanış’ın dik duruşu ile Hanımeli Pazarımız bir gecelik etkinlik için sökülmekten kurtuldu.