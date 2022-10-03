Ian Kasırgası’nda ölü sayısı 87’ye çıktı

ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de, kategori dört şiddetinde ulaşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Karolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

Florida'da ardında büyük yıkım bırakan Ian Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 83'e yükselirken, 4 kişinin de Kuzey Carolina'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu.

Florida'da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor.

ABD'nin güney kıyılarında, 800 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğu açıklandı. Kasırga Küba'nın elektrik altyapısını da felce uğrattı.

Bazı şirketlerin, sigortalı hasarın 60 milyar dolara çıkabileceğini, toplam hasarın ise 100 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ettiği ifade ediliyor.

Diğer taraftan, ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile Pazartesi günü, sel felaketine maruz kalan Porto Riko'yu, Çarşamba günü ise Florida'yı ziyaret edeceğini duyurdu.