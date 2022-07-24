Hyundai'nin iştirakinin çocuk işçi çalıştırdığı iddia edildi

Otomotiv firması Hyundai'nin ABD'li bir iştirakinin Alabama eyaletine bağlı Montgomery kenti yakınlarındaki fabrikasında çocuk işçi çalıştırdığı bildirildi.

Polis, çocuk işçilerin aileleri ve fabrikada çalışan diğer işçilerin aktardığına göre, SMART Alabama LLC adlı şirketin işlettiği metal kalıp fabrikasında çalışan çocukların yaşı 12'ye kadar varıyor. Söz konusu şirketin Hyundai'nin en popüler araç modelleri için parçalar ürettiği kaydedildi.

Hyundai tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yasadışı istihdamın kabul edilebilir olmadığı ve konuya dair gerekli prosedürlerin uygulanacağı ifade edildi. SMART şirketi tarafından yapılan açıklamadaysa, yasadışı istihdamın bilinçli bir şekilde yapılmadığı, şirketin işe alım sürecini geçici iş kurumları aracılığıyla yürüttüğü belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, SMART'ın eski bir işçisi, kendi çalıştığı dönemde fabrikada 50'ye yakın çocuk işçi çalıştırıldığını kaydetti. Bir başka eski fabrika çalışanıysa, kendi vardiyasında "11 ila 12 yaşında gösteren" bir kız çocuğunun çalıştığını hatırladığını aktardı.

Şirketin, daha önce de Meksika'dan gelen göçmenleri ucuz iş gücü olarak istihdam etmek için vize başvurusu yaptığı iddia ediliyor.

Alabama Eyalet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin inceleme başlatıp başlatmadığı henüz bilinmiyor.