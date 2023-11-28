Husilerden ABD'nin 'savaş gemilerimiz hedef alındı' iddiasına yalanlama

Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'ndeki deniz korsanlığı olaylarıyla ilişkileri olduğuna dair iddiaları yalandı.

Husi Müzakere Grubu ve Siyasi Büro Üyesi Abdulmelik el-Acri, X platformundaki hesabından ABD'nin Yemen'de Husilerin bulunduğu bölgeden iki balistik füzenin Aden Körfezi'ndeki bir Amerikan savaş gemisine doğru fırlatıldığı iddiasına karşı açıklama yaptı.

Acri, paylaşımında, Husilerin Gazze Şeridi'nin zaferi için İsrail gemilerinden başkasını hedef almadıklarını duyurdu.

"ABD iddiaları, işgal altındaki bölgelerde (Arap koalisyon güçlerinin kontrolündeki bölgeler) durumun ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor." diyen Acri, bu bölgelerin korsanlık ve terör gruplarının eylemlerine uygun alanlar olduğunu ve bunun sorumluluğunun da Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinde olduğunu vurguladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, pazartesi günü, Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan bölgelerden 01.41 civarında USS Mason ve Central Park gemilerinin olduğu yöne 2 balistik füzenin ateşlendiği, balistik füzelerin gemilerden 10 mil uzaklıkta Aden Körfezi'ne düştüğü belirtilmişti.

ABD basınında yer alan haberlerde Aden açıklarında kaçırılan İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tankere el koyan silahlı kişilerin USS Mason gemisindeki ABD güçlerine teslim olduğu kaydedilmişti.