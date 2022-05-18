Hüseyin Çelik'ten partisine Aynur Doğan hatırlatması: 'Erdoğan iltifat etmişti'

AKP kurucularından olan ancak son dönemde parti yönetiminden uzak tutulan isimlerden olan Hüseyin Çelik'in gündeme ilişkin açıklamaları sürüyor.

Canan Kaftancıoğlu kararına tepki gösteren Çelik, bu kez konseri iptal edilen ve AKP'liler tarafından hedef alınan sanatçı Aynur Doğan'a ilişkin açıklamada bulundu.

"Dolmabahçe Buluşmaları kapsamında, 20 Şubat 2010’da davet ettiğimiz ses sanatçıları arasında Aynur Doğan da vardı. O gün isimleri PKK ile birlikte anılan sanatçıları davet etmemiştik. Sayın Cumhurbaşkanı toplantıda bütün sanatçılara olduğu gibi Doğan’a da iltifat etti" diyen Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

2010 yılında İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olması hasebiyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde Aynur Doğan, Kürtçe “Ahmedo Roni” şarkısını söyleyince hazır bulunan Sayın Cumhurbaşkanı bir hayli duygulanmış ve Aynur’un performansını takdir etmişti.

Derince Belediyesi’nin Aynur Doğan’a reva gördüğü muameleyi ve ardından bizim mahallenin Aynur Doğan’ı linç girişimlerini çok yanlış buluyor ve kınıyorum. Birileri beğenir, birileri beğenmez ama Aynur Doğan bu toprakların bir çığlığıdır.