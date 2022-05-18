AKP'li vekil Doğan'ı hedef aldı: 'Aynur Doğan kimdir bilmem ama sorduk, soruşturduk...'

TBMM’de Kürt sanatçı Aynur Doğan’a yönelik konser yasağına ilişkin açıklamada bulunan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Doğan'ı hedef aldı.

“Sanki Kürtçe söyleyen birisinin, Kürtçe konuşmasının ve Kürt düşmanlığının bir unsuru olarak ifade etmeyi haksızlık olarak ifade etmek istiyorum, doğru bir yaklaşım tarzı değildir" iddiasında bulunan Elitaş, "Ben Aynur Doğan kimdir bilmem ama sorduk, soruşturduk, baktık; PKK'ye sırtını dayamış, PKK propagandasını yapan birisi" ifadesini kullandı.

Rudaw'da yer alan habere göre, Elitaş’ın bu sözleri sonrası HDP milletvekilleri tepki gösterip “Hedef gösteriyor” dedi.