Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a tepki: Emeviler’in anlayışını andırıyor...

Eski milletvekili ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Bartın'da 41 madencinin ardından "kader planı" açıklaması yapılmasına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından Mehmet Akif Ersoy'un "kader" temalı bir şiirini paylaştı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Önce, en ince detayına kadar tedbir, sonra tevekkül ve takdire teslimiyet… Bizim kader anlayışımız ne yazık ki, daha çok Emeviler’in “Cebriyeci” kader anlayışını andırıyor. Çarpık kader anlayışına Mehmet Akif’in diyecekleri var" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'da maden ocağındaki patlama hayatını kaybeden 41 işçinin ardından "Birileri dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız" demişti. Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in paylaşımı, isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kader' açıklamasına tepki olarak görüldü.