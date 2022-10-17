Ahmet Hakan'dan Erdoğan'ın 'kader' yorumuna tepki

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Bartın'da en az 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'kader' yorumuna tepki gösterdi.

"Adamın biri cinayet işlediğinde ne yapıyoruz? Cinayet işleyeni yaka paça hapse tıkıyoruz" diye yazan Hakan, "Ne yapalım, ölenin kaderinde bu varmış" deyip cinayet işleyeni salıvermiyoruz." dedi.

"Kader inancı şunu gerektirir: Önce cinayet işleyenin cezası verilir. Ancak bunun ardından "ölenin kaderinden" söz edilir." yorumunda bulunan Hakan, şöyle devam etti:

"Madenci ölümleriyle ilgili olarak da... “Öncelik insan hayatıdır” demeden... “İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyete göz yummak olmaz” demeden... “Gereksiz hiçbir riski kabul etmiyoruz” demeden... Sadece ve sadece... “Ne yapalım... Kaderlerinde bu varmış” denemez. Eğer denirse... Kader inancı, bir duyarsızlık aracı haline getirilmiş olur. Ve kadere inanç sarsılır.

'İnsan hayatını karartanların kaderini karartmak şarttır'

Madencilerin ölümüyle ilgili kimin en ufak bir ihmali varsa ondan hesap sorulmalıdır. Daha fazla kâr hırsıyla insan hayatını karartanların kaderini karartmak şarttır. Kader inancına bağlılık, ancak bu yolla sağlanabilir.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü akşama meydana gelen patlama sonucu 41 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulunarak "Bizim ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim en ileri imkanlara sahip ocak olmasına rağmen, birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun dünü, bugünü, yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.