Hüseyin Baş ile Mustafa Varank arasında 'basketbol' polemiği: 'Komik duruyor'

Eski bakan ve AKP'li milletvekili Mustafa Varank, Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına ait görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" notuyla Twitter hesabından paylaşmıştı.

Sağlık problemleri yaşadığı öne sürülen Erdoğan'ın basketbol sahasındaki görüntüleri, kısa sürede gündemin öne çıkan videolarından biri haline geldi.

Erdoğan’ın basketbol oynadığı görüntülere, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ''Basketbol oynadığı videoları yayıp bizim liderimiz hala çok genç pazarlaması yapmak aslında liderinizin genç olmadığını ancak gençmiş gibi gösterilmeye ihtiyacı olduğunu ilan ettiğiniz anlamını taşıyor. Ve komik duruyor'' yorumunda bulundu.

Görüntüleri yayınlayan Varank ise Hüseyin Baş'ın eleştirisine “Asıl komik olan, şeyhlik iddiasındaki babasından miras olarak parti devralıp siyasetçiyim diye utanmadan ortalıkta gezip yorum yapabilmek" yanıtını verdi.

Varank'ın bu yanıtının üzerine Hüseyin Baş, "Utanması gereken babasının partisini yöneten biri değildir, devletin malını babasının malı gibi çarçur edenler, milletin hakkını sağa sola peşkeş çekenlerdir. Ayrıca babam şeyh olsaydı dizinin dibinden ayrılmazdınız zira bayılırsınız şeyhlere" açıklamasında bulundu.