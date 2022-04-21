Hürriyet'te işten çıkarılan gazeteciler için ikinci zafer

Hürriyet gazetesinde alacak davası açan gazetecilerin de 'sendikal nedenle' işten atıldığı mahkeme tarafından onaylandı.

Haber Merkezi

Hürriyet'te çalışan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi gazetecilerin Demirören Medya tarafından işten atılmasına ilişkin görülen davada yeni gelişme yaşandı.

Buna göre, alacak davası açan gazetecilerin Demirören tarafından "sendikal nedenle" atıldığı mahkeme tarafından onaylandı.

Davada daha önce Demirören'in gazetecilere sendikal tazminat ve boşta geçen süre tazminatı ödemesi kararlaştırılmıştı.

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Hürriyet'te işten çıkarılan gazeteciler açtıkları davayı kazandı