Hürriyet'te işten çıkarılan gazeteciler için ikinci zafer

Hürriyet'te çalışan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi gazetecilerin Demirören Medya tarafından işten atılmasına ilişkin görülen davada yeni gelişme yaşandı.

Buna göre, alacak davası açan gazetecilerin Demirören tarafından "sendikal nedenle" atıldığı mahkeme tarafından onaylandı.

Davada daha önce Demirören'in gazetecilere sendikal tazminat ve boşta geçen süre tazminatı ödemesi kararlaştırılmıştı.