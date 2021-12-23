Hürriyet'te işten çıkarılan gazeteciler açtıkları davayı kazandı

Hürriyet gazetesinde evlerine tebligat gönderilerek işten çıkarılan 45 kişinin açtığı dava sonuçlandı.

Demirören gazetecilere sendikal tazminat ve boşta geçen süre tazminatı ödeyecek.

Türkiye Gazeteciler Sendikası mahkeme kararıyla gazetecilerin "sendikal sebeple" işten atıldığının tescillendiğini duyurdu.

Sendikanın sosyal medya hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

"Hürriyet davasını gazeteciler kazandı!

Demirören'in üyelerimizi "sendikal sebeple" işten attığı mahkeme kararı ile tescillendi. İşveren hem sendikal tazminat, hem de boşta geçen süre tazminatı ödeyecek. Yeni zaferler de yolda! #SendikaHürriyettir #YeterDemirören"