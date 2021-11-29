Demirören Hürriyet'i elden çıkarıyor mu? 'Medya el değiştirir borç çevrilirse şaşırmayın'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, Demirören'in Doğan Medya'yı satın alırken kullandığı 750 milyon dolarlık Ziraat Bankası kredisine ilişkin açıklamada bulundu.

Geri ödenmeyen kredinin kriz konusu olmaya devam ettiğine işaret eden Mollaveisoğlu, "Bir kulis bilgisi paylaşayım. Demirören Grubu’ndan Ziraat Bankası’ndaki kredisini ödemesi isteniyor. Banka haciz dahil bir hazırlık yapıyor ama malum nedenle işleme koyamıyor. Demirörenler de borcu ödeyemeyeceklerini ifade ediyor. Medya el değiştirir borç çevrilirse şaşırmayın" dedi.