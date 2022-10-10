Hürriyet yazarı Selvi: Anayasa değişikliğinde 'aile' konusu Erdoğan'a bırakıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun türban çıkışının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği' çağrısı yapmasıyla boyutlanan tartışmada yeni gelişme yaşandı.

Yandaş yazar Abdulkadir Selvi, değişiklik teklifinin büyük ölçüde şekillendiğini ancak bir konunun Erdoğan'a bırakıldığını ileri sürdü.

Hürriyet'te yayınlanan yazısında Selvi, LGBT+'yi 'sapıklık' nitelemesiyle hedef aldı ve AKP'li Cumhurbaşkanı'nın "Kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu da güçlendirerek geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler de yapalım" şeklindeki ifadesine atıfla şunları kaydetti:

"(...) Erdoğan’ın bu talimatı üzerine Anayasa’nın 41. Maddesi’nde yer alan “aile” tanımı üzerinde değişiklik yapılması gündeme geldi. Ancak aileyle ilgili düzenlemenin başörtüsü serbestisini güvence altına alacak anayasa değişikliği paketine eklenip eklenmemesinin kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bırakıldı. (...)"