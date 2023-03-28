Hürriyet yazarı Levent: Seçim sonrası tehlike resesyon

Hürriyet yazarı Sefer Levent, seçim sonrası resesyon tehlikesinin olduğunu belirterek, "14 Mayıs’taki seçimlerden kim galip çıkarsa çıksın yeni dönemin en büyük sorunu belli ki ekonomi olacak. Çözümü seçim sonrasına bırakılan sorunlara ilave gelecek yükleri kaldırmak, vatandaşa yansıtmadan işin içinden çıkmak hiç kolay olmayacak" dedi.

Levent, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük ekonomisini saran resesyon korkusu gerçekleşirse bunun dünyanın kalan kısmına yansıması da kaçınılmaz olur. Resesyon ya da durgunluktan Türkiye’nin de etkileneceğine şüphe yok.

Durgunlukla mücadele için en etkili silahlardan biri yetersizliklerin kamu harcamaları ile giderilmesidir. Böylece milli gelirin düşmesi önlenip özel sektör harcamalarının da azalması engellenmeye çalışılır. Bazı vergilerde indirim yapılır, gelir artışı sağlanarak kişilerin tüketim ve yatırım harcamalarında artış hedeflenir."