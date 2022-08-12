Hürriyet yazarı Doğu Karadeniz'i işaret etti: 'Bitmiş' durumda

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Karadeniz'deki yağma sürecini gündeme getirdi.

Bayer, “Karadeniz’in bütün yaylalarını birbirine bağlayan ‘Yeşil Yol Projesi’ hayata geçirilirken, bu defa ‘Karadeniz’de maden ve taşocağı ‘altyapısı’ mı yapılıyor?’ kuşkusu insanları düşündürüyor. Karadeniz’in ‘cennet doğası’na karşı yapılabileceklerle ilgili ciddi kuşkular var” diye yazdı.

"Karadeniz yaylalarını koruyamıyoruz" diyen Bayer, “Çok açık ifade etmemiz gerekiyor, gördüğümüz kadarıyla Trabzon ve Rize yaylaları ‘bitmiş’ durumda. Turizm adı altında yağmalanıyor. Acaba sırada Ordu ve Giresun mu var, endişesi yaşanıyor” ifadesini kullandı.