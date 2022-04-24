Hürriyet muhabiri hakkında şantaj iddiası: '8 yılla yargılanıyor'

Hürriyet muhabiri Dinçer Gökçe’nin, 2014 yılında PKK üyeliğinden yargılanan "iş insanı" B.Y.’yi şantaj yaparak tehdit ettiği ve para istediği iddia edildi.

MedyaRadar'ın haberine göre yargıya taşınan olayın ardından Gökçe hakkında 8 yıl hapis cezası ile dava açıldı.

Haberde Dinçer Gökçe'nin B.Y.’yi arayıp ona ait dava dosyaları, para transferleri ile banka dekontlarının yanı sıra "örgütle ilgili tüm dokümanların" eline geçtiğini belirterek konuyla ilgili haber yapmak istediğini dile getirdiği ve görüşme talebinde bulunduğu öne sürüldü.

MedyaRadar'ın haberinde bu talebine karşı olumsuz yanıt alan Dinçer Gökçe’nin devamında para istediği, "bütün adliye muhabirlerinin ‘kendi adamı’ olduğunu vurgulayarak B.Y.’ye yönelik şantaj yaptığı" ileri sürüldü. Haberde Gökçe'nin, istediği parayı alamaması durumunda B.Y. ile ilgili gazete ve televizyonlarda haberler yaptıracağını dile getirdiği iddia edildi.

Haberde "Emniyetteki ‘arkadaşlarının’ da kendisiyle beraber olduğunu ifade eden Dinçer Gökçe, söz konusu paranın kendisine verilmesini talep etti. Aksi durumda ise gerek emniyetteki ‘arkadaşlarının’ dahil olmasıyla gerekse yaptıracağı haberlerle B.Y.’nin daha fazla ceza almasını sağlayacağını iddia etti. Yaşananlar üzerine soluğu savcılıkta alan B.K., kişisel verilerine ve banka transferlerine ulaşarak şantaj yaptığını belirttiği Dinçer Gökçe hakkında suç duyurusunda bulundu. İddiaları inceleyen savcılık dosyayı kabul ederek dava açtı. Dinçer Gökçe ‘kişisel verileri hukuka aykırı biçimde elde etmek, çıkar amaçlı kullanmak, şantaj, hakaret ve tehdit’ suçundan 8 yılla yargılanıyor." denildi.