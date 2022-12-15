Hürriyet Gazetesi'nde çok sayıda işten çıkarma

Demirören Medya Grubu bünyesindeki Hürriyet, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na verdiği ilana göre, 62 çalışanın işine son verdi. İzmir DPC şubesinin basım faaliyetlerini böylece tamamen sonlandırdı.

Açıklamada tesiste görev yapan 62 çalışanın işine son verildiği bilgisi de yer aldı. İşten çıkarmalar kapsamında çalışanlara 10,18 milyon liralık kıdem ve ihbar tazminatı ödeneceği belirtildi.

Gerekçe 'uzun vadeli iş planları'

Şirket İzmir’deki faaliyetlerin sona erdirilmesiyle ilgili olarak uzun vadeli iş planları çerçevesinde, diğer basım tesislerinde yeterli kapasite olması, fason basım imkanlarının da değerlendirilecek olması, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amaçlarıyla bu kararın alındığını bildirdi.

İstanbul Bağcılar'daki bina devredilmişti

Demirören Holding, aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018’de toplamda 916 milyon dolara satın almıştı.

Geçtiğimiz ay Demirören Holding, İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan medya binasını kredi borcuna karşılık Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na devretmişti.