Humeyni'nin müzeye çevrilen evinin ateşe verildiği iddia edildi

İran'daki protestolar sırasında 1979'daki karşı-devrimin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin Merkezi eyaletine bağlı Humeyn'deki baba evinin ateşe verildiği öne sürüldü.

Sosyal medyada, Ayetullah Humeyni'nin Humeyn kentindeki müzeye çevrilen baba evine benzeyen bir binaya bazı kişiler tarafından molotof kokteyli atıldığını gösteren görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde dün akşam Humeyni'nin evinin ateşe verildiği iddia edilirken molotof kokteyli atılan binanın bir kısmının alev aldığı görüldü.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise dün Humeyni'nin evinin yakınlarında az sayıda kişinin katıldığı bir gösteri yapıldığını ancak evin yakıldığına dair sosyal medyadaki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Haberde, Humeyni'nin müzeye çevrilen evinin kapılarının ziyaretçilere açık olduğu belirtilerek, binada hasar olmadığına dair görüntüler paylaşıldı.

Ayetullah Humeyni 1989'da ölmüştü.