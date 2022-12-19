Hülya hemşire eşi tarafından öldürülmüştü: Uzaklaştırma kararı varmış

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hemşire Hülya Tortop'u bıçakla öldüren Murat Tortop gözaltına alınmıştı. Çiftin üç çocuğunun da olay anında evde bulunduğu öğrenilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Hülya Tortop'u bıçaklayarak öldüren eşi Murat Tortop hakkında "eşine şiddet uyguladığı" gerekçesiyle 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği, Tortop'un son verilen uzaklaştırma süresi dolunca evine gittiği öğrenildi. Murat Tortop'un eşini sık sık çocukları almakla tehdit ettiği de iddia edildi. Hülya Tortop'un cenazesi, bugün memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde toprağa verilecek.

Murat Tortop'un ayrıca 23 yıl önce babasının, 11 yıl önce de ağabeyinin "intihar ettiği" belirlendi.

Poliste "susma hakkını" kullanan Murat Tortop, ifade vermedi. Tortop, sevk edildiği adliyede "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Çiftin 2, 4 ve 6 yaşındaki çocukları ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.