Eşi tarafından öldürülen hemşire için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hemşire Hülya Tortop'u bıçakla öldüren Murat Tortop gözaltına alındı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde Murat Tortop, dün gece eşi hemşire Hülya Tortop'u bıçaklayıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi Hülya Tortop'un öldüğünü belirledi. Murat Tortop ise gelen polis ekibine teslim oldu.
Çiftin üç çocuğunun da olay anında evde bulunduğu öğrenildi.
Çalıştığı hastanede tören düzenlendi
Hülya Tortop'un cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından görev yaptığı Denizli Devlet Hastanesi Yenidoğan Servisi önüne getirildi.
Mesai arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen törenin ardından Hülya Tortop'un cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesine gönderildi.