Denizli'de kadın cinayeti: Eşini öldüren zanlı gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Murat Tortop ile Hülya Tortop, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Eşini bıçaklayan Murat Tortop, daha sonra 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise olayı haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Hülya Tortop'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cinayet zanlısı eş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hemşire olduğu öğrenilen Tortop'un cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay esnasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi. (AA)