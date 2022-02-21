Hulusi Akar’la ilgili gündem olan fotoğrafı kim sızdırdı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya’da Münih Güvenlik Konferansı’na katıldı. Konferanstan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, röportajdan yayınlanan bir fotoğrafla gündem oldu.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafta kamera kadrajının dışında duran bir kişinin Akar’a elinde beyaz bir kağıt tuttuğu görüldü. Fotoğrafı kimin, nasıl sızdırdığı da merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları da fotoğraf için “canlı prompter”, “yerli ve milli prompter” yorumları yapıldı.

‘Dillerini koparırız' açıklaması da sızdırılmıştı

Öte yandan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sezen Aksu’ya yönelik kullandığı “Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. Dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir” sözlere ilişkin de bir video sızdırılmıştı.

Gazeteci Nevşin Mengü konuyla ilgili “Bana gelen bilgiye göre Cumhurbaşkanı, Sezen Aksu hakkında açıklama yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı basın müşaviri camide bulunan muhabirlere, ‘Bunu yazmayın, Fahrettin (Altun) Bey de yazılmasını istemiyor’ diyor. Olay sosyal medya aracılığıyla sızıyor. Bir de bu sızan kısmı. Kim bilir sızmayan neler söyleniyor” iddiasında bulunmuştu.