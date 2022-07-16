Hulusi Akar'ın gelini ABD'li şirketin genel müdürü çıktı

Türkiye’de yaptığı milyar dolarlık satın almalarla dikkat çeken ABD merkezli General Atlantic adlı şirketin başında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gelini Melis Kahya Akar’ın olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre şirket adını ilk defa 44 milyon dolarlık Yemeksepeti ve Trendyol yatırımlarıyla duyurmuştu.

Melis Kahya Akar da şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA Bölgesi) Genel Müdürü. Melis Kahya Akar, "Türkiye’de yaptıkları yatırımlarla (satın alma-ortaklık) ilgili bölgede fırsat gördüklerini ve bu yöntemle ilerleyeceklerini" açıklamıştı.