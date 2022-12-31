Hulusi Akar'dan 'Suriye ile ortak operasyon' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da gerçekleşen Türkiye, Rusya, Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanları zirvesine dair gazetecilere açıklamada bulundu.

Sabah'tan Okan Müderrisoğlu, Akar'ın açıklamalarını köşesine taşıdı:

uriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, tek amacımızın terörle mücadele olduğunu vurguladık. Terör örgütlerinin neredeyse Suriye'nin üçte birini kontrol ettiğini vurguladık. Türk askerinin Suriye'de bulunma nedeni, PKK/YPG, DEAŞ vb. terör örgütleriyle mücadele ve kitlesel göçü önleme, bunu anlattık. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini söyledik. Temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık.

11 yıl sonra ilk karşılaşma. Bu toplantıda her şeyin bir anda çözülmesi beklenemez. Taraflar görüşlerini söylediler. 'Biz, terör koridorunu engelleyerek bir anlamda sizin toprak bütünlüğünüze katkı sağladık' dedik.

Suriyelilerin evlerine dönmeleri konusunda en önemli konu güven. Güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşleri esas. Gelinen noktada, 'konuşalım, yol ve yöntemler bulalım' konusunda mutabık kalındı.

Operasyon planımızla ilgili Cumhurbaşkanımız da biz de kendimizi bağlayıcı bir ifade kullanmıyoruz. 'Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak, güvenliğimizi ve savunmamızı sağlamak için ne gerekirse yaptık, yaparız' diyoruz.

(Ortak operasyon) Görüşmeler sonunda savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlarımızı giderebilirsek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek gayet tabii...

(ÖSO'nun geleceği) Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız.