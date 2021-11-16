Hulusi Akar'dan 'kimyasal silah' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığını söyledi, S-400'lere ilişkin de açıklamada bulundu.

"TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı, ne saklı, ne gizli. Böyle bir şey yok" diyen Akar, "Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TSK’nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor" şeklinde konuştu.

Akar, S-400'lere ilişkin ise "Hava taarruzu oldu da mı S-400'ü kullanmadık, bazı şeyler milli sırdır, açıklanamaz. S-400 savunma sistemi ihtiyacımızı karşıladı, gizli saklı yok" dedi.