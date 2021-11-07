Hulusi Akar'dan İran sınırında inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van’a gitti.

Akar ve komutanlar İran sınır hattında incelemelerde bulundu.

Sınır birliklerinde incelemelerde bulunan Akar, daha sonra 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki "sancak tevdi töreni"ne katıldı.

Van'ın Başkale ilçesindeki törene AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da telefonla bağlandı ve askerlere hitap etti.

Erdoğan: Yeni bir dönemin orada başlıyor olması bizler için gurur vesilesi

Erdoğan konuşmasında "Böyle değerli bir törende yüz yüze olmasak da sesimizi sizlere duyurabilme imkanı hazırladıkları için Milli Savunma Bakanı'ma, Genelkurmay Başkanı'ma, Kuvvet Komutanları'ma, İstanbul'dan kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu törenle birlikte yeni bir sürecin, yeni bir dönemin orada başlıyor olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Bütün askerlerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu teslim töreniyle birlikte de sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum. Bu sahip çıkma olayının milletimiz ve ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri gözlerinizden öpüyorum" ifadelerini kullandı.