Hulusi Akar'dan Ali Babacan'a Baykar tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İHA’lar ve SİHA’lar üreten Baykar'a ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Akar, "TSK'nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA'lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz" dedi.

Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile dünkü görüşmesinin ardından Londra’daki temaslarını tamamlayarak Çekya’nın başkenti Prag’a geçti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Babacan'ın, Baykar'la ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

'İHA/SİHA’lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz'

Türk Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesine aleyhinde söylemler ile yerli ve milli savunma sanayiine yönelik açıklamalar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, şunları söyledi:

"Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri sinsi siyasi kaygı ve gayelerle, fitne ve fesatla tartışmaların içine çekilmeye çalışılmaktadır. Anlamsız bahanelerle TSK’nın komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, TSK’nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA’lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz.”

Babacan'ın Baykar açıklaması

Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, Baykar'a ilişkin, "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" demişti.