Hulusi Akar ve Süleyman Soylu arasında 'Jandarma' gerginliği

Ahmet Takan, Korkusuz'daki bugünkü yazısında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında gerilim yaşandığını söyledi.

"Ankara’nın derin koridorlarından bir kulis notu aktarayım" diyerek Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki çekişmeyi yazan Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanlığı’nın Bakanlığına bağlanması için yoğun gayret gösteriyormuş. Bu yüzden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bugünlerde arası iyi değilmiş. Düğümün çözülmesinde MİT Başkanı Hakan Fidan’ın net tavrı etkili olacakmış…" yazdı.