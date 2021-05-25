'Hulusi Akar jandarmayı Savunma Bakanlığı'na yeniden bağlamak istiyor'

İktidar cephesindeki iç gerilimler Sedat Peker'in açıklamalarıyla farklı bir boyuta evrilmeye başladı.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan bugünkü köşesinde Hulusi Akar ve Süleyman Soylu arasındaki gerilime işaret ederek, Akar'ın jandarmayı tekrar Savunma Bakanlığı'na bağlamaya çalıştığını iddia etti.

Takan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adının geçtiği iddiayı şöyle anlattı:

Sarayın, Sedat Peker videoları yüzünden nabzını tutmaya çalışırken ilginç de havadisler kulağıma geldi. Saraydaki iktidar kapışmasının bir parçası mı, bilemem ama duyduklarım çok önemli. Şöyle;

Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süredir, Tayyip Erdoğan’a Jandarma Genel Komutanlığı’nın tekrar Savunma Bakanlığı’na bağlanması için baskı yapıyormuş. Denilen o ki, Erdoğan bir ara Akar’ın bu talebini neredeyse kabul etme noktasına gelmiş. Ancak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erdoğan’a Jandarma’nın İçişleri Bakanlığı’ndan alınarak tekrar Savunma Bakanlığı’na bağlanmasının sakıncalarını gidip gelip anlatmış. Soylu, epey bir dil dökerek Erdoğan’ı ikna etmiş.

Ha, bir de…

Tayyip Erdoğan’a çok yakın 2 isim haftalık çalışma saatlerinin nerdeyse yarısını Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nda geçiriyormuş… Biri ta en başından beri hem başdanışman olan (şu anda AKP milletvekili) isim ile diğeri AKP’nin çok tanıdık Genel Başkan Yardımcısı isim, Erdoğan tarafından özel görevlendirilmiş…

Çok merak ediyor ve soruyorum;

-Askeri ve savunma konularına zerre kadar kafalarının basmadığını bildiğim bu isimlerin Savunma Bakanlığı’nda mesai harcamalarında amaç ne?..

-Çok önemli askeri bir projede Hulusi Akar’a danışmanlık hizmeti mi veriyorlar?..

-Yoksa, Hulusi Akar, Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı bulamıyor da, onlar vasıtasıyla mı konuşuyor?..